В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів.

У Чорному та Середземному морях російські військові утримують 10 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 36 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів, а у Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 38 суден (з них 9 суден рухалось з протоки Босфор), до Чорного моря - 33 судна (з них 11 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор).

У ВМС вчергове наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, 20 серпня у ВМС ЗСУ повідомляли, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр", загальний залп - 16 боєприпасів. У Середземному морі було п’ять носіїв "Калібрів".

У середині липня президент Володимир Зеленський говорив, що РФ вже випустила по Україні понад 3 тисячі ракет.

21 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів України 23 - 24 числа (Україна відзначатиме День Незалежності).

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