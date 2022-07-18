Кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей, неможливо порахувати.

Понад три тисячі крилатих ракет російські окупанти застосували проти України з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це у відеозвернені повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на 19-ту годину, сьогодні Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні і більш як вісім років. Це буде зроблено", - зазначив він.

Як писав УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо посилити тиск на Російську Федерацію у зв’язку ракетними терактами у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та інших містах України.

Генштаб ЗСУ попередив, південних областях України існує висока загроза подальших ракетних ударів з боку російських військ.

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