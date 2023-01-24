Там заявили, що війна не зайшла у глухий кут.

Для просування вперед і досягнення перемоги України буде надзвичайно важливо отримати суттєву військову та економічну допомогу від зарубіжних партнерів.

Про це сказала директор Національної розвідки США Айріл Гейнс, передає Голос Америки. За її словами, війна в Україні не зайшла в глухий кут, а українські, і російські війська стикаються з серйозними викликами.

"Це не безвихідь. Насправді це гострий конфлікт, де буквально за кожні сто метрів ведеться боротьба на передовій", - сказала Хейнс. - "Для України буде надзвичайно важливо отримати суттєву військову та економічну допомогу для просування вперед, щоб вони могли продовжувати робити те, що вони героїчно роблять".

Допомога США Україні

З початку повномасштабної війни Росії проти України США надали Україні озброєння на мільярди доларів.

Вашингтон має намір передати українській армії бойові броньовані машини Stryker, а також малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB.

Крім того, у Пентагоні підтвердили, що передають Україні боєприпаси зі складів у Ізраїлі та Південній Кореї.

Водночас у Когресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над окупантами.

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