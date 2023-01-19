Чиновники закликали уряди Байдена і Шольца наслідувати приклад союзників з Великої Британії і Східної Європи.

У Когресі Сполучених Штатів Америки закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над окупантами у розв'язаній Росією війні.

"Нинішнє заламування рук і нерішучість адміністрації Байдена і деяких наших європейських союзників у питанні надання критично важливих систем озброєнь Україні пахне слабкою політикою 2021 року, такою як відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" або ненадання американських "Стінгерів" перед повномасштабним вторгненням", – йдеться в заяві республіканців Майкла Маккола і Майка Роджерса, опублікований на сайті Комітету у закордонних справах Палати представників.

Американські чиновники зазначили, що "хоча ця політика не змогла стримати цей конфлікт, нинішня нерішучість і самостримування продовжать його, що буде коштувати українцям життів".

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"Настав час урядам Байдена і Шольца наслідувати приклад наших союзників з Великої Британії і Східної Європи – танки Leopard 2, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності повинні бути схвалені без зволікання", – наголосили в заяві Маккол і Роджерс.

Зброя для України: останні новини

Німеччина може погодитися на передачу Україні танків Leopard 2. Однак Берлін хоче, щоб Вашингтон передав Abrams.

Крім того, Вашингтон має намір передати українській армії бойові броньовані машини Stryker, а також малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB (це поєднання авіабомби з ракетним двигуном). Водночас танки Abrams США передавати поки не планують.

18 січня також стало відомо, що Україна одержала чергову партію військової допомоги від Латвії. Новий пакет містить зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами і безпілотники.

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