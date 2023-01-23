Керівники відомств обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України.

У Службі безпеки України і Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявляють, що на російських загарбників "чекають нові чергові сюрпризи".

"Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи", - йдеться у повідомленні СБУ в соціальній мережі Facebook.

Як зазначається, сьогодні очільник СБУ Василь Малюк та керівник ГУР МО Кирило Буданов провели спільну робочу нараду.

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"Її наслідки будуть найкращим свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств", - йдеться в повідомленні.

Керівники СБУ та ГУР МО обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України.

"Перемога України обов’язково настане! Для того, щоб її пришвидшити, СБУ та ГУР МО працюють у тісній взаємодії 24/7. Разом захищаємо країну, нищимо ворога, спільно розробляємо нові спецоперації та успішно втілюємо їх у життя", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

За останніми даними Генерального штабу, з 24 лютого українська армія знищила вже понад 120 тисяч рашистів.

Після недавньої зміни військового командування у росіян українська сторона очікує переходу загарбників на нову тактику ведення війни. Однак характер змін поки не очевидний.

Українська розвідка вважає, що найближчими місяцями Росія зосередить свої зусилля на повному захопленні Донецької та Луганської областей.