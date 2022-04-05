Якщо Ви у приміщенні - зачиніть двері та вікна.

У Рубіжному Луганської області російські окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Терміново Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна! Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки", - наголосив він.

Чим небезпечна азотна кислота

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте вологі маски для обличчя.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Нагадаємо, вранці 21 березня стало відомо, що на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку. Станом на 04:30 радіус зони ураження становив близько 5 км. Згодом аварію було ліквідовано.

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