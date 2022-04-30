Заступниця міністра закликала українців дати спокійно працювати ЗСУ та утриматися писати в соцмережах усе, що їм відомо.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не розповсюджувати в мережі інформацію про звільнення населених пунктів з-під окупації. За її словами, такі повідомлення шкодять обороні держави.

Так, у своєму Facebook Ганна Маляр розповіла, що вдень 29 квітня відомий блогер заявив про звільнення села Руська Лозова Харківської області, оприлюднивши "дві речі, які не треба було публічно писати". Міноборони у зв'язку з безліччю запитів довелося підтверджувати інформацію, а ввечері в селі сталося загострення – ворог активізувався.

У результаті в Руській Лозовій – один загиблий та 12 поранених.

"Ось така ціна посту та лайків", – наголосила Ганна Маляр.

Заступниця міністра закликала українців дати спокійно працювати ЗСУ та утриматися писати в соцмережах усе, що їм відомо, в пошуках "приводів для новин про перемоги".

"Так, цю інформацію вам можуть надавати знайомі військові прямо з передової, але право її публічно розповсюджувати належить Генштабу та Міноборони. Оскільки ця інформація є частиною військової операції", – пояснила Маляр.

Маляр додала, що ворог після таких публікацій відновлює атаку, оскільки "чутливий до публічності".

"У нас уже були ці прикрі інциденти, коли звільняли Київську область. Тоді ми офіційно займали стриману позицію", – розповіла вона, наголосивши, що ЗСУ під час військової операції потрібна інформаційна тиша.

Як писав УНІАН, удень 29 квітня в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили інформацію про звільнення Руської Лозової. Саме звідти окупанти вели прицільний вогонь по інфраструктурі та житлових районах Харкова.

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