Серед знищеної техніки – половина танків, а БТРи, БМД та МТ-ЛБ.

Спецпризначенці Національної гвардії України та військові ЗСУ розбили окупантів на Ізюмському напрямку. Українські захисники знищили пункт управління, багато танків та особового складу ворога.

Як повідомили у Національній гвардії, українські військові знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Точну кількість ліквідованих окупантів не повідомляють.

Зазначається, що ворожу техніку на Ізюмському напрямку виявили спецпризначенці Нацгвардії під час розвідки. Вони відправили дані ЗСУ, і захисники розгромили російських окупантів.

"Виявлено та знищено ворожий пункт управління, техніку та особовий склад на Ізюмському напрямку. Спецпризначенці Нацгвардія разом з бійцями ЗСУ ефективно відпрацювали по ворогу", - йдеться у повідомленні.

Серед знищеної техніки – половина танків, а БТРи, БМД та МТ-ЛБ.

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