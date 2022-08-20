У мережі вже "злили" дані про те, з чого саме збивають об'єкти над містом.

Над окупованим Росією Севастополем (Крим) знову лунають вибухи. Окупанти запевняють, що працює система протиповітряної оборони.

Про це повідомив "губернатор" міста Михайло Развожаєв.

"У Севастополі знову працює ППО. Прохання всім зберігати спокій. І прохання: менше знімайте і тим паче викладайте відео з роботою наших систем протиповітряної оборони", - написав Развожаєв.

Схоже, кримчанам байдуже на "губернатора", адже вони вже опублікували низку відео. На кадрах – робота 30-мм автоматів 2А38М ЗРПК "Панцирь-С1".

Вибухи в Криму 20 серпня: що відомо

Нагадаємо, 20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі врізався дрон невстановленого походження. В результаті зіткнення верх будівлі загорівся. Повідомлялося, що обійшлося без постраждалих.

Також вранці 20 серпня серія визривів прогриміла в Євпаторії та Бахчисараї окупованого Криму.

Після чергових "ударів" Росія почала посилювати заходи безпеки на півострові. Зокрема, з бухти Севастополя вивели бойові кораблі на чергування.

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