Станом на 10 березня в Україні воюють представники 52 країн світу. Це військові з Польщі, країн Балтії, Скандинавії.

Добровольці з усього світу прибувають в Україну і вступають до лав інтернаціонального легіону, щоб воювати проти російських окупантів. В даний час за Україну воюють громадяни 52 країн світу.

Про це повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на прес-секретаря Легіону Антона Мироновича.

Представники відомства пояснили, що після вирішення юридичних питань іноземним військовим видають екіпіровку і зброю. Далі легіонери проходять спеціальну підготовку, а потім утворюються військові підрозділи.

"Добровольці з усього світу прибувають в нашу країну, щоб допомогти нашим воїнам викинути окупантів з української землі. Добровольці стають до лав інтернаціонального легіону оборони України. Спочатку вони погоджують всі юридичні питання служби в легіоні, потім отримують всю належну екіпіровку і зброю. Після цього починається спеціальна підготовка і злагодження підрозділів", — розповів Миронович.

Станом на 10 березня в Україні воюють представники 52 країн світу. Це, зокрема, військові з Польщі, країн Балтії, з далеких країв, зі Скандинавії, багато з Великобританії, а також багато американців.

"Кожен доброволець з-за кордону прибуває з єдиною метою: допомогти Україні у збройній боротьбі. Вони всі бажають боротися, краще допомагати українським військовим, вони хочуть бути корисними якомога швидше. Вони роблять все, щоб якомога швидше опинитися на передовій", — підкреслив прес-секретар Легіону.

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