У Генштабі підтвердили зміну командирів бригад, але причини не назвали.

У трьох бригадах на Курахівському напрямку змінили комбригів наприкінці січня.

Як пише Суспільне, йдеться про 33 окрему механізовану бригаду, 46 окрему аеромобільну бригаду та 35 бригаду морської піхоти. Зокрема, полковник Дмитро Паліса став командиром 33 ОМБр, це повідомили у пресслужбі бригади.

Раніше він був заступником командира батальйону 30 ОМБр ім. князя Костянтина Острозького, брав участь у боях за Лиман, у контрнаступі на Харківщині у складі четвертого загону спеціального призначення 71 окремої єгерської бригади ДШВ.

Відео дня

Паліса замінив на посаді полковника Юрія Гупалюка, який очолював 33 ОМБр у 2024 році.

Підполковник Дмитро Капітула став комбригом 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Капітула замінив на посаді полковника Віталія Золотарьова, якого звільнили після окупації Курахового.

Полковник Олексій Булахов очолив 35 бригаду морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського. Він захищав Маріуполь, був звільнений з полону у вересні 2022 року.

На запит Суспільного у Генштабі підтвердили зміну командирів бригад, однак причини зміни не коментували.

Війна в Україні: новини

Кількість звернень від вмотивованих українців за проектом добровольчого контракту 18-24 років набагато перевищила прогнози, сказав командир роти 4 штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка Євген з позивним "Червоний".

Військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький розповідав, що безпілотні морські платформи Sea Babу з встановленим кулеметом теж використовують для своєї роботи штучний інтелект.

Вас також можуть зацікавити новини: