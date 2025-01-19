На думку аналітиків, російські війська, найімовірніше, продовжать домагатися успіхів в охопленні Покровська, проте темпи їхнього просування залишаться повільними.

Росіяни передислоковують свої підрозділи з інших напрямків і стягують додаткові сили для посилення наступу на Покровськ. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, Центральне угруповання військ Росії сформувало ударну групу з підрозділів 2-ї та 41-ї загальновійськових армій (ОВА) на південь від Покровська в рамках триваючих зусиль з активізації наступу на південь і південний захід від міста.

Водночас один з українських командирів зазначав, що російське військове командування накопичує сили для наступу на захід від Покровська, однак російські війська не просуваються безпосередньо на південь від міста і наразі зосереджені на перекритті залізничної лінії між Котлиним і Ударним.

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На думку аналітиків, рішення російського військового командування про скупчення сил на південь від Покровська свідчить про те, що російські війська можуть переглянути тактичні цілі в напрямку Покровська і створити умови для більш вигідних шляхів просування ближче до безпосередніх флангів міста.

Повідомляється також, що російське військове командування нещодавно передислокувало деякі підрозділи з Курахівського напрямку для наступальних операцій на схід від Покровська.

"Російське військове командування може знизити пріоритетність наступальних операцій на Курахівському напрямку і перекинути сили з Курахового для посилення покровського напрямку тепер, коли російські сили досягли своєї мети із захоплення Курахового", - вважають в ISW.

Однак при цьому незрозуміло, чи відновилися російські підрозділи, які нещодавно брали участь у боях за Курахове, до такої міри, щоб вони могли ефективно діяти на поточній лінії фронту в Покровську.

Аналітики оцінюють, що російські війська, найімовірніше, продовжать домагатися успіхів в охопленні Покровська з північного сходу і південного заходу, особливо якщо зможуть виявити й використати тактичні вразливості української оборони вздовж флангів Покровська:

"Однак темпи такого просування, найімовірніше, залишаться повільними, оскільки російські війська не продемонстрували спроможність проводити швидкий механізований маневр, необхідний для проникнення через українські оборонні лінії та швидкого оточення значних сил ЗСУ в Покровську".

Покровськ - новини

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що у Покровську російських окупантів немає, водночас у містечках на південь від Покровська - Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене - відбуваються постійні бої з ворогом.

Начальник прес-служби 14-ї штурмової бригади НГУ "Червона Калина" Микола Коваль розповів, що російські окупанти намагаються обійти Покровськ з лівого і правого флангів, ЗСУ щодня відбивають по 50-70 штурмів на цьому напрямку.

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