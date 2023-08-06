З постраждалим був ще один окупант з пораненням.

У Забайкальському краї РФ побили бойовика ПВК "Вагнер", який повернувся з України без ноги.

Як повідомляє "Дождь", інцидент стався 5 серпня у кафе Нерчинсько-Заводського району. Конфлікт почався між двома компаніями, в одній із яких був "вагнерівець" та ще один окупант. Обидва "мають поранення, які сильно обмежують їхню можливість пересуватися".

Губернатор області Олександр Осипов заявив, що терориста побили "агресивні та п'яні люди".

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"Попри те, що компанія з учасником "спецоперації" постаралася уникнути конфлікту і залишила кафе, інша сторона конфлікту її переслідувала і завдала чоловікові тілесних ушкоджень", - заявив губернатор.

У МВС регіону повідомили, що внаслідок конфлікту постраждав один чоловік, який наступного ранку звернувся до лікаря. Крім того, у нього пошкоджено автомобіль. Поліціянти встановили всіх учасників інциденту, а також свідків та очевидців.

Місцеві ЗМІ пишуть, що постраждалого звуть Михайло, він боєць ПВК "Вагнер". Його побили ногами двоє людей, а шість їхніх товаришів підбадьорювали нападників. Також з учасників війни зірвали та викинули їхні нагороди.

"Зловмисники називали учасників "сво" вбивцями та всіляко знущалися з інвалідів", - пише "Чита Забайкалля".

Окупанти в Росії - останні новини

Навесні повідомлялося, що в Москві учасник війни проти України напав на сусідку, жорстоко побив її і підпалив ліжко, а в Самарській області контрактник під час відпустки зґвалтував у себе вдома восьмикласницю.

Також повідомлялося, що в Новосибірську чоловік з шевроном, схожим на символіку приватної військової компанії "Вагнер", зґвалтував двох школярок, погрожуючи їм гранатою.

А в Кіровській області бойовик "Вагнера" вбив жінку, яка здавала йому житло.

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