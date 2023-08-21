Один з районів Воронезької області посадили на карантин.

У Росії виявлено новий осередок поширення сибірської виразки. Тепер у сусідньому з Україною регіоні - Воронезькій області.

Як повідомляє регіональне управління Росспоживнагляду, небезпечну інфекцію виявили в Панінському муніципальному районі, що за 50 км на схід від Воронежа.

"Причиною захворювання стало оброблення туші зараженої тварини. Випадок лабораторно підтверджений Ставропольським протичумним інститутом Росспоживнагляду", - йдеться в повідомленні.

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Зараз в регіоні проводять протиепідемічні заходи - беруть проби в місцях потенційного поширення інфекції, шукають осіб, які контактували з хворим.

Місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації на території Панінського району. До 16 листопада район буде закритий для в'їзду сторонніх, а для місцевих жителів встановлено ряд обмежень. Зокрема їм заборонили ввозити і вивозити з району сприйнятливих тварин, переміщати їх в межах району і відправляти на забій. Аналогічно заборонено перевозити продукти з цих тварин і корми. Запроваджено обмеження для більшості видів транспорту.

Сибірська виразка в Росії

Як писав УНІАН, в липні п'ять випадків зараження сибірською виразкою були зафіксовані в Туві. Джерело інфекції було виявлено в Барун-Хемчікском районі, де один з людей, що заразилися, брав участь в забої коня для здачі м'яса.

Однак на цьому справа не скінчилася. Поміщені на карантин тувинці з підозрою на сибірську виразку втекли з лікарні. Після того, як їх знову спіймали, лікарі дозволили їм лікуватися "вдома".

Слід зазначити, що сибірська виразка відноситься до категорії особливо небезпечних інфекцій. Вона вражає шкіру, рідше - легені і кишечник. В основному інфекція атакує сільськогосподарських тварин, але може заразити і людей. Залежно від типу протікання і штаму інфекції смертність може становити від 10 до 95%. Особливо за відсутності належного лікування.

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