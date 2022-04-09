На сьогодні залишаються в полоні 63 особи, в тому числі 10 посадовців та один журналіст.

У Запорізькій області окупанти викрали вже 106 громадян, зокрема 21 представника місцевої влади та двох журналістів.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"У Запорізькій області російські військові терористи вже викрали 106 громадян, зокрема 21 представника місцевої влади та двох журналістів. Сьогодні залишаються в полоні 63 особи, в тому числі 10 посадовців та один журналіст", - зазначила вона.

За словами омбудсмена, підставами для викрадень є проукраїнська позиція та відмова співпрацювати з окупантами.

Зокрема, у смт Якимівка Мелітопольського району Запорізької області викрадено 28-річного кримського татарина Асана Аблямітова.

Напередодні до будинку, де він проживає, увірвалося 8 російських солдатів, однак хлопця у той час вдома не було, тому про обшуки в помешканні його повідомили сусіди.

"Аби з’ясувати ситуацію, Асан зателефонував батькові, але відповів один із військовослужбовців і погрожуючи вбити батьків, змусив Асана повернутися додому. Після чого хлопця примусово вивезли у невідомому напрямку. Вже другий день про нього немає жодної інформації", - розповіла Денісова.

Вона також розповіла, що у селі Верхній Токмак Запорізької області загарбники їздять будинками та шукають учасників АТО (ООС) і зброю.

Вони обшукують помешкання, б’ють людей, чоловіків викрадають та вивозять у невідомому напрямку.

За даними омбудсмена, мешканцям села загрожують розправою.

Денісова наголосила, що такі дії російських бойовиків грубо порушують право на свободу та особисту недоторканість громадян України, гарантоване у статтях 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ воєнних злочинів та порушень прав людини в Україні", - закликала омбудсмен.

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