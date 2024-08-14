Брак живої сили і відсутність чіткої системи командування серед російських військ у Курській області сприяли успіху наступу ЗСУ.

Українські сили 6 серпня раптово вторглися на територію Курської області РФ і продовжують свій успішний наступ. Як пише The Telegraph, українські війська пройшли крізь російську оборону в Курській області, як ніж крізь масло, не в останню чергу завдяки суворій оперативній безпеці - українські командири дізналися про операцію всього за три дні до її початку; звичайні війська - в день її проведення.

Однак українці також скористалися слабким місцем Росії - нестачею гідних кадрів, яка посилювалася відсутністю чіткої системи командування.

Як пише The Telegraph, на початку наступу ЗСУ військова реакція Москви була ускладнена відсутністю ясності в питанні про те, хто є головним. І операція ЗСУ успішно використала розмиті межі відповідальності між ФСБ, Росгвардією і Міністерством оборони.

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Як пояснює видання, за кордон відповідає прикордонна служба ФСБ. Внутрішню оборону курирує Росгвардія, яка покликана їх підтримувати. Це окремі відомства, і жодне з них не підпорядковується армії або Міноборони РФ.

Також, як зазначає видання, у Курській області не було побудовано будь-яких ліній окопів і мінних полів, і ніхто не помітив, що Україна почала планувати операцію ще в березні, проводячи невеликі рейди із залученням російських повстанців.

"ЗСУ спланували все грамотно, як за підручником: провести додаткову розвідку, намітити маршрут, а головне - зробити все швидко", - зазначив один із керівників російських повстанців.

Ситуацію для Росії погіршив той факт, що основне російське формування, яке протистоїть Україні на цьому напрямку, загрузло в наступі в Харківській області, зазначає The Telegraph.

"Катастрофа викликала відкриту міжусобицю. Російські військові блогери звинувачують чеченські війська "Ахмат" у тому, що вони тікають за перших ознак неприємностей, залишаючи погано екіпірованих і навчених призовників нести основний тягар наступу. Командир "Ахмата" генерал Алаудінов, зі свого боку, заявив, що некомпетентні генерали регулярної армії винні в тому, що дозволили українцям "спокійно вивести" частини з інших ділянок лінії і зосередити їх для наступу на Курськ. Далі він обрушився на "когось із міністерства оборони"", - пише видання.

У чому мета України

Поки що Росія не знижує темп свого наступу на Донбасі. Це свідчить про те, що одна з ключових цілей Курської наступальної операції - відволікання російських сил з цього фронту - ще не досягнута.

При цьому, зазначає видання, українські Telegram-канали публікували відео з полоненими з російських підрозділів морської піхоти та армії, які просять обміняти їх на полонених із полку "Азов".

"Повернення ветеранів "Азова" додому стало б великим пропагандистським переворотом для України - і, можливо, це одна з цілей, яку президент Володимир Зеленський поставив перед операцією", - йдеться у статті.

ЗСУ в Курській області - останні новини

Від початку доби Сили оборони в Курській області взяли в полон понад 100 російських військових і просунулися на відстань від одного до двох кілометрів на різних ділянках. Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ЗСУ повністю зачистили Суджу.

Також, за даними Генштабу, вночі 14 серпня вночі на території Курської області, під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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