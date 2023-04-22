Окупанти провели там 24 штурми, але їм не вдалось досягти успіху.

У Мар'їнці з'явилися штурмові підрозділи російських окупантів, у складі яких люди з кримінальним минулим.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону. За його словами, ворог зменшив тиск на Вугледар. Водночас напрям Авдіївка-Мар'їнка залишається дуже важким.

"Обстріли не припиняються цілодобово. Завдяки нашим воїнам жодна з атак ворога не увінчалася успіхом", — розповів Дмитрашківський.

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За його словами, за добу російські війська 24 рази штурмували позиції Збройних Сил України у районі Мар'їнки та Авдіївки.

"У Мар'їнці з'явилися штурмові підрозділи людей з кримінальним минулим. Поранених з поля бою вони не евакуюють, щоб не відволікатися від штурмів. Росіяни навіть не ведуть облік загиблих у цих підрозділах, тактика Жукова", — підсумував спікер ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини

За останніми днями, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабного вторгнення орієнтовно склали 185 тисяч 730 чоловік особового складу.

За минулу добу ЗСУ відбили 53 атаки російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Найгарячіше у місті Бахмут.

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