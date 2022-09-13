Разом з українськими військами і з державним прапором України на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у звільненій Балаклії і Граковому одразу за 5 місяців громадянам виплачують пенсії.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми", - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 7 вересня українськими військовими звільнено с. Гракове у Чугуївському районі Харківщини.

8 вересня від окупантів була звільнена Балаклія.

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