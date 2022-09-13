Росіяни спробують завдати контрудару.

Український контрнаступ на Харківщині найближчим часом сповільниться, а у якийсь момент він взагалі зупинеться. Це неминуче.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, зупинка контрнаступальних дій точно буде, адже армія не може постійно атакувати. Суспільство повинно бути до цього готовими.

Між тим, Жданов наголосив, що ЗСУ вже зробили величезну роботу із розширення нашого тилу. Зараз необхідно закріпитися на деокупованій території та організувати там оборону, адже РФ точно намагатиметься відповісти на ганебну поразку.

"Росія потроху починає відходити від шоку. Зараз ми бачимо спроби зібрати деяке військо та спробувати завдати контрудару. Зможуть вони, чи ні, але потрібно до цього готуватися", - зазначив Жданов.

За його словами, в наступ пішли резервні сили України. Війська, які тримали оборону, залишилися на позиціях. Зараз наступальні сили необхідно вивести та перегрупувати, підтягнувши до нової лінії фронту основні боєздатні сили.

Існує ще один варіант підготування до другого етапу контрнаступу - накопичення сил. У такому разі наступальні дії вестимуть резервні сили до пікової точки. Потім вони відійдуть, а за ними зайде новий резерв.

"Якщо у нас така хвиля є - алілуя, ми підемо далі. Якщо такої хвилі нема - нам необхідна оперативна пауза, щоб перегрупуватися. Я думаю, що скоріше за все буде оперативна пауза для перегрупування. Тим паче, більшу частину Харківської області ми фактично зачистили. Я хочу сказати, що той успіх, якого ми досягли сьогодні, він вражає. Він дуже вражає", - зазначив Жданов.

Як писав УНІАН, раніше повідомлялося, що у Харківській області Збройні сили України на окремих ділянках вийшли до державного кордону.

Ввечері 12 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію щодо звільнення від окупантів Збройними силами України 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави від почаику вересня.

Крім Харківщини, триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

На Донеччині Україна продовжує контролювати 45% території попри спроби окупантів захопити область.

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