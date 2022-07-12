Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, врятовано з під завалів 9 осіб.

У п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло загиблої дитини.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство внутрішніх справ України.

"Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.)", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають.

Що сталося

Як повідомляв УНІАН, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновано два під'їзди.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що під завалами можуть перебувати щонайменше 30 осіб, у тому числі 9-річна дитина.

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