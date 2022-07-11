Співробітники ДСНС змогли врятувати з-під завалів дев'ятьох людей

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по населеному пункту Часів Яр виросло. Рятувальники виявили тіла 31 загиблого.

Про це повідомила прес-служба ДСНС України.

Станом на 17:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку виявлено тіло одного загиблого.

"Всього з початку робіт на місці події: виявлені тіла 30 загиблих, врятовані з-під завалів дев'ять осіб. Візуально спостерігається тіло однієї загиблої особи", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу прес-секретар Донецької ОВВА Тетяна Ігнатченко в ефірі телемарафону уточнила, що рятувальники знайшли 31 тіло. Наразі роботи з розбору завалів тривають.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновані два під'їзди.

Глава Донецької ОВВА Павло Кириленко повідомляв, що під завалами можуть перебувати щонайменше 30 осіб, у тому числі 9-річна дитина.

Вранці сьогодні, 11 липня, повідомлялося, що під завалами будинку виявлені тіла 20 загиблих, врятовано 8 осіб. Станом на 13:55 кількість загиблих сягнула 24 осіб.

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