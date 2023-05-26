Глава держави заявив, що буде зроблено усе можливе і неможливе з метою пришвидшення постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ракетний удар по лікарні та ветеринарній клініці у Дніпрі нанесли абсолютно хворі істоти. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Протягом дня отримую доповіді щодо ситуації у Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що станом на цю хвилину внаслідок удару загинули двоє людей. "Мої співчуття рідним та близьким! Розбір завалів ще не завершився. Понад 30 людей поранені, і серед них – двоє дітей", - сказав президент.

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"Ми зробимо все можливе, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО - це буквально щоденне питання для роботи з партнерами", - відзначив президент.

Як повідомив президент України у вечірньому зверненні до українців, важливу доповідь на Ставці зробив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський щодо ситуації на Донбасі. "Наші воїни роблять там неймовірні речі, і кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота – це нові й нові аргументи для світу, що Україна може, може перемогти. Дякую кожному воїну! "Таврія", "Одеса", "Північ", захист Харківщини – увага кожному напрямку. Оснащення технікою бригад наступу", - повідомив Зеленський.

Також президент додав, що міністр оборони Олексій Резніков доповів йому щодо результатів вчорашньої зустрічі у форматі "Рамштайн". Президент вважає, що на цій зустрічі здобуті "хороші результати".

Окремо глава держави додав, що за цей тиждень є значний прогрес у питанні сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом українського захисту в повітрі. "Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще півроку тому", - сказав Зеленський.

Разом з тим, президент провів сьогодні нараду з міжнародниками щодо українського руху в НАТО - більш концептуальну. "Ми маємо використати – і використаємо! – кожну можливість цього й наступного місяця, загалом цього року, щоб наповнити реальним політичним змістом наші відносини з Альянсом", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський повідомив про підготовку кількох міжнародних звернень, щоб збільшити підтримку України й української боротьби за свободу. "Підтримку як у колі наших традиційних союзників і партнерів, так і в країнах Глобального Півдня", - сказав президент.

Ще Зеленський провів нараду щодо нових санкцій - проти тих, хто сприяє російській агресії.

Удар по Дніпру 26 травня 2023 - головне

Сьогодні вранці російські загарбники вкотре вдарили ракетами по Дніпру, поціливши у будівлю полікліники. Також зруйновано ветеринарну лікарню.

На місці удару працюють рятувальники.

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що один із загиблих просто проходив повз, коли росіяни вдарили по місту.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку, заявив, що Україна має перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше.

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