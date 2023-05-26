Сьогодні під час цинічної атаки росіян по медзакладу у Дніпрі зачепило ветеринарну клініку, лікарі рятували обгорілих тварин на руках.

Під час цинічної ракетної атаки, яку війська РФ спрямували на медичну установу в Дніпрі, удар прийшовся по місцевій ветеринарній клініці.

Подробиці розповів мешканець однієї з пошкоджених квартир Дмитро в коментарі для "Суспільного". За його словами, також російська ракета зачепила будівлю психдиспансеру.

"Пробігав повз психдиспансер, видно було, що зачепили будівлю і основний удар прийшовся у ветклініку, там лікарі виносили тварин обгорілих", - повідомив він.

Він уточнив, що біг додому рятувати свою кішку. Там через ракетний удар повибивало вікна, аналогічні руйнування спостерігаються і в інших будівлях, розташованих неподалік від "прильоту".

Інша очевидиця подій Ольга уточнила, що під час ракетної атаки не лунала сирена, тому її разом з дитиною вибух застав зненацька.

"Вибух страшний стався... якраз на ветклініку. А потім, через 5 хвилин дали сирену. І потім якраз швидкі, пожежники. В мене вдома вирвало ствірку з підвіконня, дуже багато постраждало людей", - вказала вона.

Тим часом голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що станом на 13:48 з-під завалів рятувальники дістали ще одного загиблого українця. Таким чином, російський теракт сьогодні вже забрав життя двох людей у Дніпрі.

Окупанти серед дня завдали ракетного удару по медзакладу Дніпра

Нагадаємо, що окупанти вкотре перевершили власну жорстокість та вдарили ракетами по лікарні у Дніпрі, де на той час також лікувалися діти. Вже відомо про загибель 2 українців та 23 постраждалих. Троє з них перебувають у важкому стані. Серед поранених є хлопчики віком 3 та 6 років.

Також удар прийшовся про ветклініці та місцевим будинкам. Наразі на місці події триває ліквідація наслідків ракетного удару: працюють екстрені служби - медики, пожежники, рятувальники та інші необхідні спеціалісти.

За словами президента України Володимира Зеленського, цією атакою ворог вкотре довів, що являється "нелюдом".

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