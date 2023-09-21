Пожежею, що зайнялася від влучань по складах, було охоплено 200 кв м.

У результаті ранкового масованого ракетного удару по Харкову постраждали люди. Наразі триває ліквідація наслідків.

За інформацією МВС України, близько 6:00 ворог завдав 6 ракетних ударів по Слобідському району міста Харкова. Як повідомляє відомство, за попередніми даними, постраждало 2 особи.

"Триває ліквідація наслідки ракетних ударів по місту… Під обстріл потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. У виробничо-складській будівлі сталася пожежа. Горіли конструктивні елементи та утеплювач будівлі у трьох осередках займання на загальній площі 200 кв.м.", - йдеться також у повідомленні.

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Оновлено 11:15. Харківська обласна прокуратура повідомила вже про трьох постраждалих внаслідок ранкової масованої ракетної атаки по Харкову.

"Отримали поранення троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків.

"Інформація уточнюється. Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях обстрілів", - зауважили у прокуратурі.

Росія вдарила ракетами по містах України - головні новини

Вночі та вранці російські окупанти атакували Україну ракетами. Як повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, Росія запустила по Україні 43 крилаті ракети, з яких знищено було 36.

Пуски ракет ворог здійснив із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Запуски були у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

Крім того, о 06:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Повідомлялось про вибужи в Черкаській області, Києві, Рівному та у Львівській області.

Щодо наслідків удару по Харківщині голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що пошкоджено цивільну інфраструктуру обласного центру.

Він інформував, що окупанти завдали шість ударів по місту Харків, зокрема по Слобідському району, в результаті чого є пошкодження цивільної інфраструктури. Інформацію про постраждалих перевіряли. Екстрені служби працюють на місцях попадання.

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