Внаслідок російського терору загинули двоє людей.

7 травня російські окупаційні війська вчергове атакували Київ. Удар ворожого дрона по столиці потрапив на відео.

Кадри з моментом прильоту "Шахеда", яке зʼявилося в розпорядженні СБУ, опублікували на сторінці платформи UNITED24 в Інстаграм. Зазначається, що російський безпілотник вдарив по житловому будинку.

"Момент цілеспрямованої російської атаки на житловий будинок в Києві потрапив на відео, яким поділилися з UNITED24 Media джерела в Службі безпеки України. Загалом внаслідок російської атаки на столицю сьогодні вночі загинуло двоє людей, ще щонайменше вісім отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначимо, що окрім дронів, росіяни скерували на Київ і балістику. Відомо, що через атаку постраждали й діти. Директорка Київської міської дитячої клінічної лікарні N1 Євгенія Григор'єва повідомляла, що в двох дітей 8 та 14 років опіки першого-другого ступеня.

Атаки РФ по Україні

Російські загарбники щодня атакують мирні населені пункти України. Від постійних ударів потерпають прифронтові регіони – зокрема, Херсонщина, Сумщина та Харківщина.

Ввечері 6 березня під ворожим ударом була і Запорізька область. Її атакували дрони. Внаслідок атаки постраждали люди. З-під завалів вдалося врятувати чоловіка.

Крім того, того дня росіяни завдали удару і по передмістю Сум. Ворог атакував цивільну інфраструктуру балістикою. Виконувач Сумського міського голови Артем Кобзар повідомляв про трьох загиблих – зокрема, дитину.

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