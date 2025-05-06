За попередніми даними, цілилися в об'єкт інфраструктури.

Сьогодні ввечері окупаційна армія Російської Федерації вчинила нову масовану атаку на Запоріжжя, на місто налетіло багато дронів-камікадзе.

Про вибухи у Запорізькій області ще о 22:07 написав очільник військової адміністрації Іван Федоров. Згодом Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляло, що до міста з різних напрямків наближаються декілька груп російських "шахедів".

Згідно із останніми повідомленнями ОВА, внаслідок атаки у Запоріжжі понівечені будівлі, в одному із районів виникла пожежа. За попередніми даними, під завалами перебувають люди:

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"Попередньо, росіяни атакували обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

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