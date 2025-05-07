Одна з жертв не дожила 2 дні до дня народження: подробиці атаки на Київ

Наразі після дронової атаки є двоє загиблих та шестеро постраждалих, а також поранений внаслідок атаки балістикою.

Жінка, яка загинула в Києві внаслідок удару російських окупантів, не дожила два дні до свого дня народження.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок атаки російськими дронами сьогодні в Шевченківському районі загинули мати й син - 1960 та 1997 року народження. Загибла жінка не дожила два дні до свого дня народження", - написав він.

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Інший дрон прицільно вдарив по будинку в Святошинському районі. "Там вже підтверджено 6 постраждалих, з них четверо - дітки", - повідомив Ткаченко.

Він зауважив, що в одній з квартир поранення отримали брат з сестрою та їхній батько. Їх було госпіталізовано.

"Загалом наразі після дронової атаки 2 загиблих, 6 постраждалих. Серед постраждалих четверо - дітки, з них троє - госпіталізовані. Двом постраждалим (дитина 14 років та жінка 47 років) допомогу надали на місці", - повідомив очільник КМВА і додав, що також є поранений внаслідок атаки балістикою.

Ткаченко зазначив, що наразі на всіх локаціях тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. "Тим часом в околицях столиці знову ворожі дрони", - написав він.

Подруга загиблої внаслідок атаки РФ на Київ розповіла у коментарі каналу "Київ24", що жінка була надзвичайно чуйною і доброю людиною. Вона годувала безпритульних тварин поблизу дому та дала притулок 9 кішкам.

"Вона годувала пташок за будинком. Всі 9 котів, які в неї були — це вона з вулиці взяла", - пригадала подруга загиблої жінки в Шевченківському районі.

Відомо, що разом з жінкою та її сином в квартирі загинули і майже всі котики. Лише одного вдалося врятувати. Він зараз у ветеринарній клініці.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи ворожу атаку, зауважив, що за ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина з них - "Шахеди".

Двічі під ударами був Київ: спершу балістика, а на ранок - дрони. Крім того, з вечора "було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині". Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи.

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