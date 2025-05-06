Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою.

Російські окупанти завдали удару по передмістю міста Суми. Внаслідок обстрілу загинула дитина та є поранені. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що росіяни атакували предмістя Сум близько 17:30 у вівторок. Попередньо, удар по цивільній інфраструктурі був здійснений балістичною ракетою.

"Загинула дитина внаслідок ворожого ракетного удару по передмістю Сум. Шестеро людей поранені. Більшість травмованих – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані", - поінформували в ОВА.

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Оновлено о 19.50. Як уточнили у Телеграм-каналі Сумської міської ради, спочатку було відомо про 7 потерпілих внаслідок російського удару: 1 доросла жінка та 6 дітей (одна - у важкому стані). За уточненою інформацією, загинула не дитина, а 20-річна дівчина.

Однак згодом виконувач Сумського міського голови Артем Кобзар у своєму Телеграм-каналі повідомив, що за останньою інформацією загинули 3 особи: дівчина — на місці події, чоловік та хлопчик — померли в лікарні.

Сумщина під російським терором

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Росія завдала удару по середмістю Сум. Унаслідок ракетної атаки загинули 35 людей. Речник Головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка розповів, що удар було завдано двома ракетами із інтервалом у 2-3 хвилини.

"Горіли одразу 10 автомобілів, у тому числі і комунальний транспорт, саме у комунальному транспорті найбільше загиблих", - розповів він.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливий удар Росії балістикою по місту Суми вранці 13 квітня. Він акцентував, що Росія затягує війну:

"Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику й авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист".

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