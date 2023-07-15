Зазначається, що "Тріумф" окупантів перебував під Дебальцевим.

Сили оборони України знищили в Донецькій області зенітно-ракетну систему С-400 російських окупантів. Загарбники з неї у червні 2023 року вдарили по Краматорську, вбивши відвідувачів кафе, в тому числі дітей.

Відзначається, що українські воїни за допомогою системи HIMARS знищили російську ЗРС С-400 "Тріумф", яка перебувала під Дебальцевим.

"За наявними даними Центру стратегічних комунікацій, це саме та російська С-400, з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську 27 червня. В результаті ворожої атаки загинули понад 10 осіб, серед яких троє дітей", - йдеться у повідомленні Оперативного командування" Північ " у Telegram

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Удар по Краматорську 27 червня 2023 - головні новини

27 червня 2023 року росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по піцерії в Краматорську, де в цей момент знаходилося багато людей, в тому числі дітей.

Всього загинули 12 людей, у тому числі троє дітей. Крім того, ще 60 людей постраждали, в тому числі восьмимісячна дитина, а також політик, журналіст і письменник з Колумбії.

1 липня померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка постраждала під час цинічного удару росіян по кафе в Краматорську.

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