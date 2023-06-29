Присутній пропагандист Володимир Соловйов не заперечив, а цілком погодився з ним.

Російський генерал Андрій Картаполов в ефірі пропагандистського шоу порадів удару окупантів по Краматорську, через якого загинули 12 осіб і постраждали 60 осіб.

"Удар по Краматорську-це просто шик, скажу вам. Знімаю капелюх перед тим, хто її планував. Це просто пісня, моє старе військове серце радіє", - сказав він.

Присутній пропагандист Володимир Соловйов не заперечив, а цілком погодився з ним.

Удар РФ по Краматорську-деталі

Аварійно-рятувальні роботи в кафе Краматорська Донецької області, куди армія Російської Федерації вдарила ракетою, завершений. Всього загинуло 12 осіб. Вранці 29 червня з-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого. Також повідомлялося, що серед поранених є політик, журналіст і письменник з Колумбії.

"В цілому загинули 12 осіб, у тому числі три дитини; постраждали 60, серед них - дитина; і врятовано 11 осіб, з них сім - підрозділом ДСНС", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Співробітники СБУ по гарячих слідах затримавши коригувальника російського удару по кафе Краматорська. Ним виявився житель міста, працівник місцевого газотранспортного підприємства, якого Дистанційно завербувало російське ГРУ.

Вас також можуть зацікавити новини: