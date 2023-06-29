Російський генерал Андрій Картаполов в ефірі пропагандистського шоу порадів удару окупантів по Краматорську, через якого загинули 12 осіб і постраждали 60 осіб.
"Удар по Краматорську-це просто шик, скажу вам. Знімаю капелюх перед тим, хто її планував. Це просто пісня, моє старе військове серце радіє", - сказав він.
Присутній пропагандист Володимир Соловйов не заперечив, а цілком погодився з ним.
Удар РФ по Краматорську-деталі
Аварійно-рятувальні роботи в кафе Краматорська Донецької області, куди армія Російської Федерації вдарила ракетою, завершений. Всього загинуло 12 осіб. Вранці 29 червня з-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого. Також повідомлялося, що серед поранених є політик, журналіст і письменник з Колумбії.
"В цілому загинули 12 осіб, у тому числі три дитини; постраждали 60, серед них - дитина; і врятовано 11 осіб, з них сім - підрозділом ДСНС", - йдеться в повідомленні рятувальників.
Співробітники СБУ по гарячих слідах затримавши коригувальника російського удару по кафе Краматорська. Ним виявився житель міста, працівник місцевого газотранспортного підприємства, якого Дистанційно завербувало російське ГРУ.