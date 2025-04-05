За словами Зеленського, що замовчування злочинів РФ - це тільки підбурює Москву продовжувати ігнорувати дипломатію.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули діти. Український лідер наголосив у своєму офіційному каналі, що замовчувати таке не можна.

Він висловив подяку тим, хто допомагає в порятунку тих, хто постраждав. Президент зазначив, що 18 осіб загинули, наймолодшому з яких було три роки.

"Учора ввечері й сьогодні багато хто у світі заявив про свою позицію після цього удару – позицію чіткого несприйняття російського терору. Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а й увесь світ має бути вдячним", - сказав він.

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За словами Зеленського, замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, - це неправильно і небезпечно. Він підкреслив, що це тільки підбурює Москву продовжувати ігнорувати дипломатію.

"Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, чиї представники висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства. Російська балістика по вулиці звичайного міста, по житловій забудові, а ще після цього удару – додатковий удар дронами. І ще людина загинула, і ще були поранені. Росія повинна відповідати за все скоєне, і треба на них там тиснути – дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, – щоб цю війну закінчити.", - наголосив Зеленський.

Російський удар по Кривому Рогу

Як писав УНІАН, Росія завдала удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули 18 осіб, зокрема діти. РФ вдарила по місту спочатку балістикою, а вночі атакувала ударними дронами.

Президент України Володимир Зеленський назвав імена всіх дітей, яких російська ракета вбила в Кривому Розі. Ними виявилися трирічний Тимофій, семирічний Радислав, семирічна Аріна, дев'ятирічний Дев'ятирічний Герман, п'ятнадцятирічний Данило, п'ятнадцятирічний Микита, п'ятнадцятирічна Аліна, шістнадцятирічний Костянтин і сімнадцятирічний Микита.

У Міноборони РФ заявили, що удар був "високоточною" атакою на місце проведення "військової наради".

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