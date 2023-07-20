З-під завалів вдалося витягти людей.

Патрульні поліцейські показали, як допомагали людям вибратися зі зруйнованого внаслідок російської атаки будинку.

Відео оприлюднив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Третя ніч поспіль ракетних атак по Одесі. Ворог щоразу намагається поцілити в інфраструктурні об'єкти. Під ударом російських ракет - порти, причали, житлові будинки й торгові мережі. Є постраждалі цивільні та, на жаль, загиблий", - написав він.

Прибулі на місце події патрульні почули крики зі зруйнованого будинку та почали розбирати уламки. З-під завалів вдалося витягти декілька людей, їх відвели у безпечне місце.

Один з постраждалих отримав численні осколкові поранення, тому патрульні наклали йому жгут та контролювали його стан до приїзду медиків.

Удар по Одесі 20 липня

Вночі російські загарбники завдали удару по півдню України, спрямувавши ракети та дрони по Одеській та Миколаївській областях.

В Одесі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, житлові будинки, а в районі - приватні складські приміщення. Постраждали восьмеро людей, також є загиблий.

Крім того, від російського удару постраждала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі.

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