Трамп доволі розмито прокоментував удар росіян по Сумах, зазначивши, що удар був помилкою.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи удар по Сумах, заявив, що йому сказали, що Росія "зробила помилку".

"Я думаю, це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахливо", - сказав він журналістам.

На прохання пояснити, що він мав на увазі, коли говорив, що Росія зробила "помилку", Трамп відповів: "Я вважаю, що це було - дивіться, ви спитаєте їх". Однак, про кого саме він говорив, Трамп не уточнив.

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Нагадаємо, перед цим удар по Сумах прокоментував держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що США висловлюють найглибші співчуття жертвам жахливого російського ракетного удару по Сумам.

"Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу і зусиль на те, щоб покласти край цій війні і домогтися міцного миру", - заявив він.

Зі свого боку європейські лідери не так стримано відреагували на цей удар. У своїх емоційних заявах вони засудили росіян за вбивство цивільних українців у велике православне свято - Вербну неділю. Зокрема, міністр закордонних справ Чехії не соромився у висловлюваннях і прямо заявив, що Росією керують убивці.

Удар по Сумах

Учора вранці російські окупанти вдарили по центру Сум ракетами з касетними боєприпасами. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 34 людини, зокрема двоє дітей. Ще більше сотні людей дістали поранення.

Буданов же розкрив деякі подробиці "безбожного" удару Росії по Сумах. За його словами, вже відомо, що цього злочинного удару завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад із території Воронезької (н.п. Ліски) та Курської (н.п. Леженьки) областей.

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