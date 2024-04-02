Безпілотники атакували об'єкти в містах Єлабуга і Нижньокамськ Російської Федерації. РосЗМІ заявили, що підприємства зазнали атаки безпілотників UJ-22 Airborne, які виробляє компанія Ukrjet.
Виробник БПЛА UJ-22 Airborne пише, що це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, який здатний виконувати польоти в будь-яку пору року, вдень і вночі, в будь-яких метеоумовах, в умовах активного використання противником РЕБ.
При цьому зазначено, що безпілотник може виконувати пошуково-рятувальні та розвідувальні завдання. Уперше "пташку" представили 16 червня 2021 року на міжнародній виставці озброєнь "Зброя та безпека - 2021".
Технічні характеристики UJ-22 Airborne:
- максимальна злітна вага - 85 кг;
- загальна довжина - 3300 мм;
- розмах крил - 4600 мм;
- максимальна висота польоту - 6000 метрів;
- максимальний польотний час - 14 годин;
- швидкість максимальна/крейсерська - 200/140 км/год;
- двигун - бензиновий двотактний;
- вага корисного навантаження - 20 кг.
Також повідомляється, що апарат може бути оснащений фотоапаратом і оптико-електронною станцією. Управління дроном може здійснюватися в автоматичному, напівавтоматичному і ручному режимах.
Атака дронів у Росії - останні новини
2 квітня було атаковано завод зі складання безпілотників-камікадзе типу "Шахед", у результаті чого є значні руйнування.
При цьому повідомлялося про атаку на нафтопереробний завод у російському Татарстані. За даними джерел, український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.