Зазначається, що "пташку" вперше показали 2021 року.

Безпілотники атакували об'єкти в містах Єлабуга і Нижньокамськ Російської Федерації. РосЗМІ заявили, що підприємства зазнали атаки безпілотників UJ-22 Airborne, які виробляє компанія Ukrjet.

Виробник БПЛА UJ-22 Airborne пише, що це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, який здатний виконувати польоти в будь-яку пору року, вдень і вночі, в будь-яких метеоумовах, в умовах активного використання противником РЕБ.

При цьому зазначено, що безпілотник може виконувати пошуково-рятувальні та розвідувальні завдання. Уперше "пташку" представили 16 червня 2021 року на міжнародній виставці озброєнь "Зброя та безпека - 2021".

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Технічні характеристики UJ-22 Airborne:

максимальна злітна вага - 85 кг;

загальна довжина - 3300 мм;

розмах крил - 4600 мм;

максимальна висота польоту - 6000 метрів;

максимальний польотний час - 14 годин;

швидкість максимальна/крейсерська - 200/140 км/год;

двигун - бензиновий двотактний;

вага корисного навантаження - 20 кг.

Також повідомляється, що апарат може бути оснащений фотоапаратом і оптико-електронною станцією. Управління дроном може здійснюватися в автоматичному, напівавтоматичному і ручному режимах.

Атака дронів у Росії - останні новини

2 квітня було атаковано завод зі складання безпілотників-камікадзе типу "Шахед", у результаті чого є значні руйнування.

При цьому повідомлялося про атаку на нафтопереробний завод у російському Татарстані. За даними джерел, український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

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