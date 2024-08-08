Атака сталася менш ніж за тиждень до українського наступу на Курську область.

З'явилися супутникові знімки наслідків удару по базі Головного ракетно-артилерійського управління ЗС РФ під Курськом. Відповідні фото опублікувало "Радіо Свобода", нагадавши, що ЗСУ вдарили по складу артилерії в передмісті Курська (в/ч 42699) у ніч на 31 липня.

На знімках можна побачити пошкоджені внаслідок українського удару ангари.

Крім того, ЗСУ вразили розташований на північ від нього склад авіаційного озброєння біля курської авіабази Халіно.

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"За однією з версій, удар було завдано не дронами, а модифікованими протикорабельними ракетами "Нептун". Атака сталася менш ніж за тиждень до українського наступу на Курську область", - пише "Радіо Свобода".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 31 липня в Курській області лунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що внаслідок атаки почалася пожежа. Згодом у Генеральному штабі Збройних сил відзвітували, що було уражено склад зберігання озброєння та військової техніки біля міста.

Що відбувається в Курській області

6 серпня стало відомо про прорив українсько-російського кордону в районі Курської області. 7 серпня російські пабліки повідомляли, що ЗСУ взяли під свій контроль низку населених пунктів області та просуваються далі вглиб РФ. Згідно з висновками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили вже просунулися на 10 кілометрів углиб Курської області. Сьогодні в мережі з'явилася інформація, що в Курській області в оточення могли потрапити два російські батальйони.

Аналітики зазначають, що в України може бути кілька цілей - від спроби захопити територію як потенційну розмінну монету в майбутніх переговорах із Москвою до спроб відвернути російські сили на сході.

А видання Bloomberg зазначило, що операція в Курську стала першим випадком з часів Другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію.

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