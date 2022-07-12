Сергій Хлань зазначив, що російські пропагандисти знову не можуть визначитися у своїй брехні.

Російський склад з боєприпасами в Новій Каховці, в який раніше потрапили Збройні Сили України, все ще детонує. У місті всю ніч були чутні вибухи

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у Facebook.

"Ворожа пропаганда після вибуху на російських складах у Новій Каховці всю ніч фантазувала, куди це потрапили ЗСУ. Брешуть і не можуть визначитися у своїй брехні", - йдеться в повідомленні.

Він нагадав, що російські пропагандисти не могли визначитися, куди ж потрапили ЗСУ – то в ГЕС, то в лікарню і житлові будинки, то в центр російської гуманітарної допомоги.

"Найбільше мене повеселило, що було потрапляння в склади належних мені селітри. Не знаю, що вони хотіли цим сказати. Що я винен у вибуху? На жаль, не я. Але від мене щирі вітання хлопцям в ЗСУ, що потрапили в ці склади", - підсумував Хлань.

Вибухи на російських складах у Новій Каховці - що відомо

Увечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Місцеві заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок попадання ракет.

Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань.

Російські ЗМІ писали, що ЗСУ ракетами Далекобійного РСЗВ HIMARS знищили нібито склад з "селітрою". При цьому пропагандисти стверджували, що удар був нанесений по житловому кварталу.

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