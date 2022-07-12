Терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін накинувся з критикою на військово-політичне керівництво країни після чергової атаки ЗСУ на російські склади в Херсонській області.
Реакцію Гіркін виклав у Telegram.
Бойовик зазначив, що українські війська ефективно знищують склади боєприпасів окупантів, водночас командування МО РФ нічого з цим не робить.
"Поки в Кремлі продовжують неквапливо жувати звичні соплі - шановні українські партнери діловито знищують все, до чого їм вдається дотягнутися за допомогою "Хаймерсів", "трьох сокир" і "Цезарів", які наше МО (в особі генерал-болтолога Конашенкова і його ясновельможного шефа -фанерногомаршала) "клацає як горішки". Українці послідовні у своїх першочергових інтересах", - написав терорист.
У пріоритеті ЗСУ - склади боєприпасів і російські системи ППО, вважає Гіркін: "Ось просто сьогодні ввечері - "підняли в повітря" черговий склад боєприпасів у Новій Каховці".
Що сталося
Увечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.
Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
Російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ ракетами далекобійної РСЗВ HIMARS знищили нібито склад з "селітрою". При цьому пропагандисти стверджують, що удар був завданий по житловому кварталу.
Про втрати окупантів поки невідомо.
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