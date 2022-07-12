Користувачі порівнювали результати атаки на склади РФ в Новій Каховці з феєрверком.

Терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін накинувся з критикою на військово-політичне керівництво країни після чергової атаки ЗСУ на російські склади в Херсонській області.

Реакцію Гіркін виклав у Telegram.

Бойовик зазначив, що українські війська ефективно знищують склади боєприпасів окупантів, водночас командування МО РФ нічого з цим не робить.

"Поки в Кремлі продовжують неквапливо жувати звичні соплі - шановні українські партнери діловито знищують все, до чого їм вдається дотягнутися за допомогою "Хаймерсів", "трьох сокир" і "Цезарів", які наше МО (в особі генерал-болтолога Конашенкова і його ясновельможного шефа -фанерногомаршала) "клацає як горішки". Українці послідовні у своїх першочергових інтересах", - написав терорист.

У пріоритеті ЗСУ - склади боєприпасів і російські системи ППО, вважає Гіркін: "Ось просто сьогодні ввечері - "підняли в повітря" черговий склад боєприпасів у Новій Каховці".

Що сталося

Увечері, 11 липня, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Тамтешні мешканці заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок влучання ракет.

Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ ракетами далекобійної РСЗВ HIMARS знищили нібито склад з "селітрою". При цьому пропагандисти стверджують, що удар був завданий по житловому кварталу.

Про втрати окупантів поки невідомо.

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