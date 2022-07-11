Склад ворога в цьому населеному пункті знищено вчетверте.

Ввечері понеділка, 11 липня, склад боєкомплекту російських загарбників в Новій Каховці на Херсонщині знову зазнав удару українських захисників.

Це підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Нова Каховка. Мінус БК (боєкомплект - УНІАН). Підтверджено", - написав він.

Сергій Хлань (до сьогоднішнього дня включно обіймав посаду радника голова Херсонської ОВА) також підтвердив атаку по Новій Каховці.

"У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали, і от мають собі феєрверк на ніч. У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… Бо це ж означає, що ЗСУ близько. Проте новокаховчани, прохання бережіть себе і не підходьте близько до місця детонації. Тримайтесь! Хоча русня знову скаже, що то лише "бавовна", - зазначив він.

Напередодні в мережі почали з'являтися численні фото та відео, на яких можна побачити, як детонує зброя. Користувачі порівнювали результати атаки із феєрверком.

Як писав УНІАН, 8 липня у Новій Каховці на Херсонщині вже втретє знищили склад боєприпасів російських військ. Понад сто російських окупантів було вбито, ще близько 200 поранені.

Впродовж останніх днів з'явилися також повідомлення про вибухи на складах окупантів у Херсоні і Чорнобаївці.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань зазначив, що підрив складів окупантів може бути елементом підготовки українських захисників до контрнаступу.

Днями мешканців тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ, оскільки "ЗСУ іде".

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники перекидають техніку на лівий берег Дніпра та готуються до вуличних боїв, посилюючи блокпости в місті.

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