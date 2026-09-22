'Це улюблена тактика росіян': у ВМС пояснили удари 'Оніксами' по українських містах

Військовий нагадав, що будь-яка війна у росіян розглядається, як полігон для наступних бойових дій.

Війська РФ застосовують по українських містах ракетні системи берегової оборони "Бастіон", призначені для ураження надводних кораблів надзвуковими ракетами "Онікс" та "Циркон", бо прагнуть збільшити кількість засобів ураження.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, противник запускає протикорабельні ракети по материковій частині України з території Криму та робить це ще й тому, що, імовірно, відчуває певний дефіцит у відповідних засобах ураження.

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"Тому, що є, звісно, дефіцит. Потрібна масовість. Це улюблена тактика росіян і, знов-таки, маючи ракети, вони їх використовують у режимі "земля-місто". Тому що казати про якусь точність у такому випадку нема сенсу. Не розраховані ці ракети для таких ударів, в яких їх застосовують. Ця тактика - застосувань не за призначенням - триває у них (росіян - УНІАН) ще з 2022 року", - сказав Плетенчук.

Він додав, що так само – не за призначенням – противник застосовує свої комплекси протиповітряної оборони С-300, С-400. Зокрема, для ударів по наземних цілях як сурогат балістичних ракет через дефіцит високоточного озброєння. Вказані протикорабельні та протиповітряні системи є мобільними, що є їхньою перевагою, зазначив військовий. Саме тому ворожі атаки, зокрема, протикорабельними ракетами здійснюються не тільки по півдню, а й по Києву.

Він також відповів, чи вважає реальною думку деяких експертів про те, що росіяни подібні удари завдають, щоб відпрацювати на майбутнє такі застосування по країнах Європи.

"Насправді будь-яка війна у росіян розглядається, як полігон для наступних бойових дій. Давайте нагадаю слова російського диктатора Путіна, який Сирію називав полігоном, на якому російські військові злочинці можуть безкарно випробовувати різноманітні тактики. Ці тактики не спрацювали в Україні, але навіть сам російський диктатор публічно назвав Сирію полігоном… Тому така думка експертів, як на мене, якийсь сенс має", - сказав Плетенчук.

Російські удари - що відомо

Нагадаємо, вночі 17 вересня Росія атакувала Україну ракетами різного типу. Зокрема, удари були завдані протикорабельними ракетами "Онікс" із Курської області РФ, балістичними ракетами "Іскандер- М/С-400/KN-23" із Брянської та Воронезької областей РФ, крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря, 10 ракетами "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору акваторії Азовського моря тощо. Основними напрямками удару противника стали Київщина, Запоріжжя та Одещина.

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