У Криму уражено носій 'Цирконів' та 'Оніксів': деталі від ГУР

Крім того, удару було завдано по командно-штабній машині окупантів.

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Group 13" уразив у Криму комплекс "Бастіон" - носій "Цирконів" та "Оніксів". Як повідомляє ГУР МОУ у своєму Telegram-каналі, це відбулося у межах операції на території тимчасово окупованого півострова в серпні.

Так, "Group 13" успішно уразили російський береговий ракетний комплекс "Бастіон" - носій ракет "Циркон" та "Онікс", які ворог використовує для терористичних ударів по Україні.

"Також оператори "Group 13" знищили та уразили два бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові", - йдеться у повідомленні.

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Останні удари по ворогу

Як повідомляв УНІАН, раніше в порту міста Сочі в Росії Військово-морські сили Збройних сил України уразили російське багатоцільове судно забезпечення NEFRIT. У районі судна було зафіксовано потужний вибух та задимлення.

NEFRIT забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об’єкти, перевозив вантажі та персонал, а також виконував підводно-технічні роботи.

Крім того, у ніч проти 4 вересня Сили оборони України завдали удару по російському військовому об'єкту поблизу Сочі.

Очевидці зафіксували сильне займання поблизу селища Сіріус, неподалік річки Псоу та кордону з Абхазією. Згідно з даними OSINT-аналітиків, у цьому районі розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.

Також в районі Сочі виникла пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі повідомляли про величезний стовп полум'я, який було видно на значній відстані.

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