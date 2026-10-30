Пауза в ударах по російських НПЗ завершена: палає величезний завод в Самарській області

Сили оборони України ударили по Новокуйбишевському НПЗ дронами FP-1.

Пауза в ударах по російських НПЗ завершена, оскільки Росія продовжує вбивати мирних жителів України. Про це пише український Telegram-канал Ukraine context, який пов’язують з очільником Офісу президента Кирилом Будановим.

"Україна, як і обіцяла партнерам, рівно протягом двох тижнів утримувалася від ударів. Але продовжувати це робити, поки РФ посеред білого дня вбиває десятки мирних людей, ніхто більше не збирається". – сказано в повідомленні.

Компанія Fire Point підтвердла в Тelegram, що Сили оборони України за допомогою дронів FP-1 уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ.

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Підприємство має проєктну потужність переробки близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

"Зафіксовано численні влучання по території заводу. Зокрема, одна з уражених установок – гідроочищення дизельного пального", - сказано в повідомленні.

Російські атаки по Україні

Як повідомляв УНІАН, вчора Росія атакувала Чернігів, Дніпро, Київ та інші населені пункти України.

Ворожий дрон 29 жовтня вдарив по цивільному електропотягу у Дніпрі. Загинуло 14 людей на залізничному вокзалі міста, багато людей поранено.

Також вчора, 29 жовтня, росіяни вдарили по центру Чернігова, спалахнули пожежі. Загинули двоє дівчаток, яким було по 15 років. Також щонайменше 23 людей поранено, серед них четверо дітей віком 10, 16, 17 років та 10 місяців.

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