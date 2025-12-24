ЗСУ уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів

Генштаб підтвердив успішні удари підрозділів Сил оборони України по ворожим об'єктам у ніч на 24 грудня.

Сили оборони уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ у Telegram-каналі.

Зокрема, у місті Єфремов Тульської області уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Зафіксовані вибухи та масштабну пожежу на території виробництва.

Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного у тимчасово окупованому українському Криму. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Відео дня

Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня (Довжанськ, ТОТ Луганської області).

Окрім того, зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Результати уражень уточнюються.

Знищення літака-розвідника у Новоросійську

Як повідомляв УНІАН, перед операцією з підриву підводного човна в Новоросійську Сили оборони знищили модернізований літак-розвідник Іл-38Н ("Sea Dragon") на авіабазі Єйськ, що спеціалізувався на виявленні підводних дронів. Це стало одним із ключових етапів операції.

У СБУ розповіли, що Іл-38Н призначений для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і нанесення торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів. В СБУ наголосили, що такий знешкоджувач дронів у росіян в акваторії Чорного моря був один.

Вас також можуть зацікавити новини: