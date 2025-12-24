Наразі на промисловому об'єкті вирує пожежа. А у Москві відзвітували про три збитих дрони.

У ніч на 24 грудня у Тульській області пролунали вибухи. В місті Єфремов в районі заводу синтетичних полімерів почалася пожежа.

Як повідомляють російські пабліки з посиланням на місцевих, вибухи почалися близько 03:20 ночі. Їх щонайменше було 10.

На опублікованих у соцмережах відео видно пожежу в районі промислової зони міста.

При цьому губернатор Тульщини Дмитро Міляєв повідомив, що за ніч збили 12 українських безпілотників. У Тулі, за його словами, уламки дрона пошкодили приватне домоволодіння.

Також він підтвердив, що на території одного з підприємств у Тульській області сталося займання. Супутники NASA FIRMS також фіксують пожежу на території підприємства.

"Єфремівський завод синтетичного каучуку" є одним з перших у РФ виробників синтетичного каучуку та високомолекулярного поліізобутилену.

Крім цього, дрони також долетіли і до Москви. Тамтешній мер Сергій Собянін повідомив, що число збитих під містом безпілотників виросло до трьох.

Представник Росавіації тим часом повідомив, що аеропорт "Внуково" запровадив обмеження - приймає та відправляє рейси "за погодженням з відповідними органами".

Удари по РФ

17 грудня дрони атакували НПЗ та авіабазу на території Росії. Також безпілотники також навідалися в Енгельс, де розташована база стратегічної авіації, яка вже неодноразово піддавалася українським ударам.

А 19 грудня СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" РФ в Середземному морі. Внаслідок удару, танкер отримав критичні ушкодження і не може більше використовуватися за призначенням.

