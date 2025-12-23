Цей літак міг виявити підводний дрон "Sub Sea Baby" під час його руху до цілі.

Перед підривом підводного човна у Новоросійську Служба безпеки України уразила морський літак-розвідник Іл-38Н, який міг перешкодити операції. Про це повідомила Служба безпеки України, розкривши раніше невідомі деталі підготовки до підриву російського підводного човна в порту Новоросійськ.

Зазначається, що одним із ключових етапів цієї спецоперації стало виведення з ладу російського протичовнового літака.

"При підготовці до удару по підводному човну співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований літак-розвідник Іл-38Н ("Sea Dragon") на авіабазі Єйськ. Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і нанесення торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ", - наголошують в українській спецслужбі.

В СБУ додають, що у Чорному морі росіяни мали лише одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон "Sub Sea Baby" під час його руху до цілі.

"Виведення цього протичовнового літака з ладу забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації - підрив субмарини класу "Варшавянка", - йдеться у повідомленні.

Для ураження Іл-38Н СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун.

СБУ також оприлюднила кадри успішної атаки на російський літак, які наочно демонструють реальний рівень захищеності ворожих стратегічних об’єктів, що суттєво відрізняється від внутрішніх звітів та публічних заяв міністерства оборони РФ.

Підрив підводного човна у Новорійську - що відомо

Як повідомляв УНІАН, СБУ спільно з ВМС ЗСУ провели успішну атаку підводним дроном Sub Sea Baby по субмарині РФ у Новоросійську.

Аналітики військового порталу Defense Express зазначають, що це не лише історичний прецедент, а й черговий етап у послабленні можливостей РФ у Чорному морі, де наразі залишається два підводних човна з "Калібрами".

Вони зазначали, що підводний дрон уразив і фактично вивів з ладу підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" в бухті Новоросійська. Це перший у світовій історії підтверджений випадок успішної атаки підводного дрона по субмарині - і одразу з критичним результатом.

