В Чорному морі нема носіїв "Калібрів" / Міноборони Російської Федерації / Facebook

Станом на 1 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6  російських кораблів. При цьому країна-окупант прибрала носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

Як повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ у Twitter, носіїв крилатих ракет також немає на бойовому чергуванні в Азовському морі.

Водночас у Середземному морі наразі перебуває 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет. В Азовському морі окупант продовжує утримувати на бойовому чергуванні 2 кораблі.

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Ракетний терор РФ: що відомо

За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, на підготовку до масованих ракетних ударів по Україні росіянам зазвичай потрібно від 7 до 14 днів.

Попередній ракетний удар росіяни здійснили 23 листопада, тоді Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 із них було збито.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Повітряні сили Збройних сил України готові до відбиття можливих ракетних ударів росіян. 

Водночас 28 листопада 2022 року Ігнат наголосив, що наразі спостерігається висока авіаційна активність літаків Російської Федерації на півночі, півдні і сході. Він додав, що РФ може завдати ракетних ударів в будь-який момент.

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