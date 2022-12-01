За даними Резніченка, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Вночі російські окупанти вісім разів з "Градів" та важкої артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровщини. Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині "Градами" та важкою артилерією. Під ворожий вогонь потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, люди не постраждали", - повідомляє він.

Резніченко повідомив, що у Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.

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Він зазначає, що у Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з’ясовувати деталі атак.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Тоді без світла залишилися майже тисяча родин.

У ніч на 1 листопада окупанти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрони-камікадзе.

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