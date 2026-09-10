У Новоросійську могли знищити носія 'Калібрів' і 'Оніксів': з’явилися нові знімки

Українські OSINT-аналітики виявили можливе ураження ще одного ракетоносія – "Буян-М".

Після удару Сил оборони по військово-морській базі в Новоросійську з’явилися супутникові та розвідувальні знімки, на яких аналітики виявили нові пошкодження російських кораблів. За оцінкою українського OSINT-проєкту Exilenova+, одним із них може бути малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М".

На одному з оприлюднених знімків аналітики ідентифікували "Буян-М". За їхньою оцінкою, після удару корабель перейшов у недієздатний стан.

"Буян-М" є малим ракетним кораблем, однак його розміри не означають відсутності серйозного озброєння. Кораблі цього проєкту є носіями крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".

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Якщо цю інформацію офіційно підтвердять, "Буян-М" стане щонайменше четвертим російським кораблем, який постраждав унаслідок атаки на Новоросійськ.

Що передувало

Раніше Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження трьох кораблів Чорноморського флоту РФ: малого морського тральщика "Железняков", фрегата "Адмірал Ессен" та великого десантного корабля проєкту 11711 "Петр Моргунов".

Військово-Морські Сили ЗСУ раніше повідомляли, що "Адмірал Ессен" був однією з головних цілей операції та по ньому завдали удару ракетою "Нептун".

Згодом у Головному управлінні розвідки уточнили, що після влучання на надбудові фрегата виникла пожежа.

"Нептун" – українська протикорабельна крилата ракета, розроблена Державним київським конструкторським бюро "Луч". Базова версія Р-360 призначена для ураження надводних цілей, але також може застосовуватися проти наземних об’єктів.

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