Після удару українських дронів загорівся морський порт Махачкали

Цей порт є одним з ключових транспортних вузлів РФ на Каспії.

В ніч на 10 вересня дрони атакували морський порт у Махачкалі (Дагестан) де базується військова інфраструктура росіян.

За даними моніторингових пабліків, у місті зафіксоване ураження в районі порту. Махачкалинський міжнародний морський торговельний порт – це єдиний незамерзаючий глибоководний порт РФ на Каспійському морі. Він є стратегічно важливим транспортним вузлом, що працює цілий рік. Махачкалінський морський торговий порт займається перевалкою нафти, зерна та інших вантажів.

Поруч знаходиться база Каспійської флотилії, а через регіон раніше проходили поставки іранських "Шахедів" до Росії.

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Пізніше виконувач обов'язків голови Дагестану Федір Щукін підтвердив, що внаслідок удару українських безпілотників по Махачкалі постраждав морський порт.

За його словами, "внаслідок падіння фрагментів "безпілотників" сталися спалахи на портовій інфраструктурі в Махачкалі".

Удари по Росії

Махачкала вже неодноразово зазнавала ударів українських безпілотників, у тому числі був атакований Махачкалінський нафтопереробний завод.

Загалом Україна регулярно завдає ударів по військових та інфраструктурних об'єктах на території Росії. Цього року активізувалися дальні атаки, зокрема по нафтопереробних заводах, підприємствах ВПК, військових аеродромах, логістичних об'єктах та інших цілях.

У серпні українські безпілотники уразили НПЗ у Ярославлі та Башкортостані. Ярославський НПЗ розташований приблизно за 700 км від українського кордону, а "Башнефть-Новойл" – приблизно за 1300 км від лінії фронту.

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