Про це повідомив міністр оборони України Резніков, а деталі пообіцяв згодом.

Україна підписала декларацію про наміри з Чехією та Словаччиною про придбання й обслуговування БМП.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у "Твіттері". Він уточнив, що ця декларація з чеською і словацьким колегами – Яною Черноховою та Мартіном Шкленаром – була укладена на полях зустрічі Контактної групи з питань України в Брюсселі.

"Деталі будуть пізніше. А проте, це важливий крок у співпраці між нашими країнами", – зазначив міністр.

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БМП для України

У березні Німеччина поставила Україні 40 БМП Marder, половину з яких надав Бундесвер, а другу половину – сам виробник - завод Rheinmetall.

А 7 червня стало відомо, що німецький збройовий завод Rheinmetall готує нову партію бойових машин піхоти для відправки в Україну. Партію з 20 машин відправлять до кінця липня. Такі стислі строки говорять про те, що мова йде про БМП, які не потребують капітального ремонту.

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