Це означало б, що НАТО приєдналося до війни проти Росії, а цього в Альянсі прагнуть уникати.

Президент Чехії, колишній головний радник НАТО Петр Павел впевнений, що війська Альянсу не з’являться на території України. Все через ядерні погрози Росії.

Відповідаючи на запитання "Радіо Свобода" про те, чи, зважаючи на постійне посування Заходом меж допомоги України, є можливою поява західних військ на українській території, Павел сказав: "Я думаю, що у цьому питанні змін не буде".

За його словами, країни Альянсу вважають, що за такого сценарія ядерний удар з боку країни-терориста дуже ймовірний.

"Неважливо, війська НАТО приєднаються до операції на самому початку чи в її кінці. Юридично це не матиме різниці. Яка б країна чи група країн не приєдналася до конфлікту, це, за визначенням, означатиме, що НАТО приєдналося до війни проти Росії. Я думаю, що ніхто не хоче такої війни, тому що, зважаючи на всі слабкості російської армії та російської держави, за такого сценарію вони, дуже ймовірно, захочуть використати ядерну зброю. Вони неодноразово про це казали, і тому я думаю, що кожен розсудливий політик, мабуть, відкинув би такий варіант", – сказав він.

Вступ України до НАТО - що повідомлялося

У 2022 році України подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Наступного місяця у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, від якого Україна очікує на запрошення до альянсу та надання гарантій безпеки.

В Офісі президента повідомляли, що Україна має формальну підтримку членства в Альянсі вже від 20 країн-членів (загалом їх 31).

Напередодні NYT з посиланням на чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена повідомила, що нібито США хочуть запропонувати Україні на саміті НАТО "ізраїльську" модель безпеки, але це не є тими гарантіями безпеки, до яких прагне президент Зеленський.

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